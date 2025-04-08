THY duyurdu: Yunanistan'a yapılacak bazı seferler iptal edildi!
THY, Yunanistan’da gerçekleşecek olan genel grev nedeniyle yarın gerçekleştirilmesi planlanan Atina ve Selanik seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle yarın Atina’ya yapacağı 8 seferi ile Selanik’e yapacağı karşılıklı 4 seferi iptal ettiğini duyurdu.
Sefer iptallerini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.
THY'nin iptal ettiği seferler şu şekilde:
İstanbul - Atina / Atina - İstanbul: TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850
İstanbul - Selanik / Selanik - İstanbul: TK1881, TK1882, TK1893, TK1894
Etiketler: #genel grev #Sefer #THY #Yunanistan
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