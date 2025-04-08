THY duyurdu: Yunanistan'a yapılacak bazı seferler iptal edildi!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:25

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:25

Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle yarın Atina’ya yapacağı 8 seferi ile Selanik’e yapacağı karşılıklı 4 seferi iptal ettiğini duyurdu.

Sefer iptallerini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.

THY'nin iptal ettiği seferler şu şekilde:

İstanbul - Atina / Atina - İstanbul: TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850

İstanbul - Selanik / Selanik - İstanbul: TK1881, TK1882, TK1893, TK1894