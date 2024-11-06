THY hangi seferler iptal edildi? 6 Kasım THY iptal olan uçuşlar hangileri?

Türk Hava Yolları (THY) iptal olan seferler listesini duyurdu. 6 Kasım tarihli THY uçuşlarından bazıları çeşitli nedenler sebebiyle iptal edildi. Peki, THY hangi seferler iptal edildi? 6 Kasım THY iptal olan uçuşlar hangileri?

THY hangi seferler iptal edildi? 6 Kasım THY iptal olan uçuşlar hangileri?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:29

Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Peki, THY hangi seferler iptal edildi? 6 Kasım THY iptal olan uçuşlar hangileri?

THY İPTAL OLAN SEFERLER HANGİLERİ?

Açıklamada, "TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı kaydedildi.

Krakow'a, ilave seferlerin planlandığı aktarılan açıklamada, hava şartlarının uygun olması halinde "TK 6900" İstanbul-Krakow ve "TK 6901" Krakow-İstanbul seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın icra edilmesi planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferlerinin iptal edildiği bildirildi.


Etiketler: #THY #Sefer

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