Pegasus'tan tahliye uçuşlarında biletleme uyarısı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 17:26

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 17:26

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesindeki depremzedelerin tahliyelerine devam ediliyor.

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerden çıkışlı tüm iç hat uçuşlarının 1 Mart'a kadar ücretsiz devam edeceği belirtildi.

Tahliye uçuşlarına katılmak için yolcuların havalimanına gelmeden önce mobil uygulama veya internet sayfası üzerinden biletleme işlemi yapmaları gerektiği hatırlatılan duyuruda, biletleme yapmadan havalimanlarına gelen yolcuların ancak uçakta boş yer bulunması halinde uçuşa katılabilecekleri kaydedildi.