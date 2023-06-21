Göğsünden şırdan çıkarıp yemişti... THY'den 'Mehmet Sur' kararı: 6 ay bilet yok!

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan 'Şırdancı Mehmet' lakaplı MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur kara listeye alındı. THY, Mehmet Sur'a 6 ay bilet satmayacak.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 15:27
Göğsünden şırdan çıkarıp yemişti... THY'den 'Mehmet Sur' kararı: 6 ay bilet yok!
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'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan, MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu.

THY HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı.

Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.


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