THY Kaptan Pilotu'nun uçakta ölümüyle ilgili neler biliniyor?

Yayınlanma: 09.10.2024 - 21:05

Güncelleme: 09.10.2024 - 21:05

Türk Hava Yolları’nın Seattle-İstanbul seferini gerçekleştiren TK204 sefer sayılı uçağında kaptan pilot İlçehin Pehlivan, uçuş sırasında baygınlık geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay hakkında bilinenleri derledik.

Kaptan pilot İlçehin Pehlivan, Türk Hava Yolları’nın (THY) TK204 sefer sayılı Seattle-İstanbul uçuşunu yapıyordu.

TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçakta Pehlivan uçuş sırasında birden baygınlık geçirdi ve Pehlivan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X hesabından yaptığı açıklamada "Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" dedi.

59 yaşındaki kaptan pilot Pehlivann, 2007'den bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapıyordu ve uçuş öncesinde herhangi bir sağlık problemi olmadığı açıklandı.

Pehlivan’ın en son 08 Mart 2024 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezi’nde yapılan periyodik muayenesinde, göreve devam etmesine engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemişti.

Uçak nereye iniş yaptı? Yolcular nasıl dönecek?

Kaptan pilotun baygınlık geçirmesi üzerine kokpitteki yardımcı pilot, uçağın kontrolünü devralarak New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Türk Hava Yolları, yolcuların Türkiye’ye dönüşlerini New York üzerinden yeniden planladığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Şu anda yürürlükte olan uçuş kurallarına göre büyük ticari uçakların kokpitinde her an iki pilotun bulunması gerekiyor.

Uçuş güvenliği

Ancak AB'nin havacılık güvenliği kurumu, uçuşun süzülme aşamasında tek bir pilotun uçurabilmesii sağlayacak teknolojinin geliştirildiğini söylüyor. Böyle bir hamle, kokpitin diğer üyelerinin dinlenmesini sağlayabilir. Ancak kuruluş, güvenlği sağlamak için alınması gereken önlemlerin de bulunduğunu kaydetti.

Avrupa Kokpit Birliği ve diğer pilotlar ise, bu inisiyatife karşı çıkmak için güçlerini birleştirdi. Bu kuruluşlar mürettebat sayısını azaltmanın uçuş güvenliğiyle kumar oynamak anlamına geldiğini söylüyorlar.