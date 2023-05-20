THY ne zaman kuruldu? THY'nin sahibi kim?

Yayınlanma: 20.05.2023 - 15:53

Güncelleme: 20.05.2023 - 15:53

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY) gökyüzündeki 90'ıncı yıl dönümünü kutluyor.



THY'NİN İLK UÇUŞU

THY 5 uçak ve 23 koltuk kapasitesi ile Ağustos 1933 tarihinde operasyona başladı. Uçağın ilk seferi 3 Şubat 1933'te İstanbul’dan Eskişehir aktarmalı Ankara uçuşu oldu. İlk uluslararası sefer 12 Şubat 1947 tarihinde Atina'ya yapıldı.



THY'NİN SAHİBİ KİM?



20 Mayıs 1933 tarihli 2186 sayılı kanunla kurulan ve ilk adı Havayolları Devlet İşletme İdaresi olan Türk Hava Yolları, 1935 yılına kadar Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı kaldıktan sonra 2744 sayılı kanunla, Bayındırlık Bakanlığı'na bağlandı. Mayıs 1955 tarihli ve 6623 sayılı kanunla Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü kaldırılmış, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı adı ile "her nevî hava nakliyatı ve buna müteferri yapmak ve hususî hukuk hükümlerine göre idare edilmek üzere Hükûmete bir Anonim Ortaklık kurma" yetkisi verilmiştir. 20 Şubat 1956 tarihinde Esas Mukavelenâmesi'nin Bakanlar Kurulu'nca tasdik edilmesi, Ticaret Sicili'ne kayıt ve ilan olunması ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı kurulmuş ve 1 Mart 1956 tarihinde faaliyete geçmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ KİM?



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'dir. Bilal Ekşi 2003 yılında Türk Hava Yolları'na katıldı. 2003-2005 yılları arasında Revizyon Atölyeleri Başkanı olarak çalıştı. 2005 yılında Ekşi, şirketin Yer Operasyonları Başkanı oldu. Ekşi, 2008-2009 yılları arasında Türk Hava Yolları'nın bakım, onarım ve revizyon merkezi olan THY Teknik A.Ş.'de Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009'dan 2010'a kadar Ekşi, Turkish Technic ve Pratt & Whitney'in ortak girişimi olan Turkish Engine Center'da Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılında şirketin kardeş havayolu şirketi Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın Genel Müdürü oldu.



Bilal Ekşi, 21 Ekim 2016 tarihinde ise Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürü olarak atanmış olup, görevine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.



