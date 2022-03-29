THY, Rostov, Soçi ve Belarus uçuş iptallerini uzattı
Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle iptal olan seferlerinin tarihlerini uzatma kararı aldı.
Türk Hava Yolları, Belarus ve Rostov'un uçuş iptallerini 30 Nisan 2022'ye kadar, Rusya'nın Sochi kentine olan uçuşların iptalinin ise 10 Nisan 2022'ye kadar uzatıldığını bildirdi.
THY'den yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:
"10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir."
30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) March 29, 2022
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