'THY sponsor oldu, Katar'a satılacak yerler gösterildi'
Barış Yarkadaş, Katar ile önemli anlaşmaların imzalanırken kritik bir açıklama yaparak Katar' a Türkiye'den satılabilecek yerlerin gösterildiğini iddia etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından iki ülke arasında 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı.
Geçen ay da Türkiye ile BAE arasında 10 ayrı anlaşma imzalanmıştı. BAE’nin Türkiye’ye yatırım için 10 milyar dolar ayırdığı da bildirildi.
AKP hükümetinin Katar ile yaptığı anlaşmanın ardından açıklama yapan Barış Yarkadaş, önemli bir iddia ortaya attı.
SATILACAK YERLER LİSTESİ
Yarkadaş, Katar'a Türkiye'de satılabilecek yerlerin gösterildiği yeni bir toplantıyı haber verdi.
Barış Yarkadaş, bu toplantının sponsorunun THY olduğunu vurgulayarak, "İSTANBUL CONRAD Otel’de Katar’dan gelen kamu ve özel sektör temsilcilerine Türkiye’de satılabilecek mal varlıklarını gösteren bir brifing verildi bugün. Toplantı 4 saat sürdü. Toplantının sponsoru ise THY… AKP hükümetinin görevlendirdiği yetkililer mallarımızı tek tek anlattı" şeklinde sosyal medya adresinden bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım
İSTANBUL CONRAD Otel’de Katar’dan gelen kamu ve özel sektör temsilcilerine Türkiye’de satılabilecek mal varlıklarını gösteren bir brifing verildi bugün. Toplantı 4 saat sürdü. Toplantının sponsoru ise THY… AKP hükümetinin görevlendirdiği yetkililer mallarımızı tek tek anlattı.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) December 7, 2021
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