Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
Katar Emiri'nin elini uzattığı AKP'li vekil, Şeyh'in elini havada bıraktı. Şeyh, vekili, havada kalan elini göğsüne götürerek selamladı.
Heyetler arasında devam eden görüşmelerden dikkat çeken bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, AKP Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin selamlaşmak üzere uzattığı elini sıkmadığı görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emirliği'ne ziyareti kapsamında iki ülke temsilcileri arasında görüşmeler devam ediyor. İki ülkenin liderlerinin yanı sıra Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunan heyet de mevkidaşlarıyla karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.
ŞEYH'İN ELİ HAVADA KALDI
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türk heyetinin önde gelenleriyle tek tek tokalaştı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun arasında bulunan Öznür Çalık'a elini uzatan Şeyh Sani'nin elinin havada kalması dikkat çekti. Çalık Sani'yi eliyle selamlayınca Sani de hemen elini göğsüne götürerek selamına karşılık verdi.
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