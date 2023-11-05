THY uçağı zorunlu iniş yaptı
Hamburg Havalimanı'da silahlı bir kişinin aprona aracı ile girmesi üzerine, havalimanın uçuşlara kapatılmasından sonra Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağı Hannover Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.
Almanya’da bulunan Hamburg Havalimanı’nın apronuna giren silahlı bir kişi nedeniyle havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. Edinilen bilgiye göre aprona giren silahlı kişi havaya iki el ateş etti.
Alman polisi olası silahlı kişinin, eşinin daha önce çocuk kaçırma iddiası ile ilgili polisle irtibata geçtiğini açıkladı.
HANNOVER HAVALİMANI'NA İNDİ
Bu arada havalimanın uçuşlara kapatılması nedeniyle Hamburg seferini yapan THY’nin uçağının Hannover Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.
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