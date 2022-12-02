Frank Vallelonga Jr kimdir, nasıl öldü? Frank Vallelonga Jr hangi filmlerde oynadı?
Oscar ödüllü 'Green Book' filminin yıldızı Frank Vallelonga hayatını kaybetti. Frank Vallelonga Jr kimdir, nasıl öldü? Frank Vallelonga Jr hangi filmlerde oynadı?
Oscar ödüllü “Green Book” filminde rol alan aktör Frank Vallelonga Jr 60 yaşında hayatını kaybetti.
FRANK VALLELONGA JR KİMDİR?
Frank Vallelonga Jr, Amerikalı oyuncu Tony Lip'in oğludur. Frank Vallelonga Jr, Oscar ödüllü “Green Book” filminde amcası Rudy Vallelonga'yı canlandırdı. Green Book filmi, babası Vallelonga'nın babası Tony Lip'in şöförlüğünü yaptığı piyanist Dr. Don Shirley ile olan hikayesini konu alıyor.
FRANK VALLELONGA JR NASIL ÖLDÜ?
Washington Times'ta yer alan habere göre New York'ta bir fabrika yakınında bulunan caddede yerde hareketsiz yatan kişiyi gören kişiler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Ölüm nedeni belirlemeyen şahsın ünlü aktör Frank Vallelonga Jr. olduğu tespit edildi. Cesedin bulunmasından bir gün sonra 35 yaşındaki bir adam insan cesedini gizlemekle suçlandı.
FRANK VALLELONGA JR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Doğum Günü Pastası
Gravesend
The Neighborhood
Yeşil Rehber
All In
The Signs of the Cross
Soprano Ailesi
A Brilliant Disguise
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