THY'den Selman Öğüt'ün projesi için TÜGVA'ya bin 500 tane ücretsiz uçak bileti
TÜGVA'nın kamuya torpille yöneticilerini yerleştirdiği belgelerin ortaya çıkmasından sonra THY ile bin 500 uçak bileti anlaşması yaptığı belgelendi.
Son dönemde Türkiye’nin gündeminden düşmeyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ilişkin yeni iddialar gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Gazeteci Metin Cihan, THY ile TÜGVA arasındaki anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.
AKP'deki 'Pelikan' denilen ekibin önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen Selman Öğüt'ün programı için Türk Hava Yolları'yla (THY) bin 500 uçak bileti anlaşması yaptığı ortaya çıktı.
Metin Cihan'ın paylaşımı şöyle;
"Yeni gelen tügva belgelerine göz atıyorum. başına selman öğüt'ü koydukları bir program için thy'den 1500 adet ücretsiz uçak bileti istemişler. ve elbette almışlar."
yeni gelen tügva belgelerine göz atıyorum. başına selman öğüt'ü koydukları bir program için thy'den 1500 adet ücretsiz uçak bileti istemişler. ve elbette almışlar. pic.twitter.com/8O16f7wa9k— metin cihan (@metcihan) November 1, 2021
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