THY'den 'Gabon' açıklaması: Sokağa çıkma yasağı seferleri iptal ettirdi!

THY, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gabon'a bugün yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini aktardı.

AA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:20
THY'den 'Gabon' açıklaması: Sokağa çıkma yasağı seferleri iptal ettirdi!
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Türk Hava Yolları (THY), Orta Afrika ülkesi Gabon'da parlamento seçimlerinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle bu ülkeye bugün yapılması planlanan seferlerin iptal ettiğini duyurdu. 

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugünkü "TK 587 İstanbul-Libreville", "TK 587 Libreville-Pointe Noire" ve "TK 587 Pointe Noire-İstanbul" seferleri karşılıklı yapılamayacak.


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