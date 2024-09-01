Gani Müjde'nin THY isyanı: Türk yolcuları kapıda beklettiler, yabancıları öne aldılar

Yayınlanma: 01.09.2024 - 18:17

Güncelleme: 01.09.2024 - 18:32

Gani Müjde, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle kızının Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı olaylı New York yolculuğunun hikayesini anlattı. Müjde’nin kızı 28 Eylül günü stajı için uçağa binecekken uçağın “overbook” olduğunu öğrendi. Yani uçağın kapasitesinden fazla bilet satıldı.

Gani Müjde’nin paylaşımına göre, yaklaşık 30 Türk yurttaş uçağın kapısında beklerken önce yabancı uyruklu yurttaşlar uçağa yerleştirildi.

Bunun üzerine sinirleri bozularak ağlamaya başlayan kızın aldığı yanıt ise, “Size sadece acil çıkış kapısı kaldı ama sizin sinirleriniz bozuk. Biz sizi uçuramayız, biletinizi de iptal ediyoruz” oldu.

Konuya ilişkin Müjde, “Kızım yılların yolcusu olduğu için hakları konusunda ısrar etmiş tabii. Çünkü yeniden bilet 55-60 bin lira civarında ve uçak havalanıvermiş bu arada. Uzun süren tartışmalar sonucunda yolcuya ödül bileti vermesi gereken THY bırakın ödül biletini, lütfedip ayın 30’u sabahına bir bilet verip göndermiş kızımı. Kızım koca iki büyük bir küçük bavulu ile tekrar taksiye binip eve geri gelmiş” ifadelerini kullandı.

UÇAK İZLANDA’YA İNDİ

Daha sonra ayın 30’unda havalanan uçak, tek motorunun arızalanması sebebiyle İzlanda’ya iniş yaptı. Saatler sonra yolcuların inmesinin ardından uçağın ertesi gün sabah geleceği bilgisini yolculara ileten THY, yolcuları otele yerleştirme kararı aldı.

Müjde, olayın devamını, “Bavullar için İzlanda ayazında epey bir bekledikten sonra bir yetkili gelip kızıma ‘Siz tek olduğunuz için size tek kişilik oda veremeyiz odanızı biriyle paylaşacaksınız’ demiş. Odasını paylaşmasını istedikleri 40 yaşlarının üstünde kazık kadar bir Meksikalı ve ‘erkek’… Kızım itiraz etmiş tabii. Bir erkekle aynı odayı paylaşmayacağını söylemiş. Epey bir tartışmadan sonra ‘lanet olsun, sana tek kişilik bir hostel bulduk’ demişler ve yolcuların bir kısmını hostele giden otobüse bindirmişler” diyerek aktardı. Konaklama alanı için 135 kilometre yol gidildiğini aktaran Müjde, sonraki gün 07.00’da kalkması gereken uçağın da 12.30’da kalktığını belirtti ve “Teşekkürler milli gururumuz Türk Hava Yolları…” notunu ekleyerek üstü kapalı eleştirdi.