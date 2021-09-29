THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!

29 Eylül 2021 Çarşamba, 11:42

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, çarşamba günü yurt dışından gelen yolcular arasından 5 Covid-19 pozitif vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Gelen hastaların Filipinler, Ürdün ve Japonya'dan geldiğini duyuran Sağlık Koruma Merkezi, gelen turistlerin iki doz aşılı ve asemptomatik olduğunu bildirdi.

THY'NİN UÇUŞLARI DURDURULDU

Hong Kong resmi televizyonu RTHK’nin internet sitesinde yer alan habere göre, sağlık yetkilileri Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan gelen tüm uçuşlarının 12 Ekim'e kadar askıya aldıklarını belirtti.

Pazar günü THY uçağıyla gelen bir yolcunun Covid-19 pozitif olduğu belirtilirken, iki yolcunun ise sağlık düzenlemelerine uymadığı tespit edildi.