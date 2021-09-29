THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!
THY'nin uçuşlarının, Hong Kong'da 3 yolcunun Covid-19 pozitif çıkması nedeniyle 12 Ekim'e kadar askıya aldığı belirtildi.
Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, çarşamba günü yurt dışından gelen yolcular arasından 5 Covid-19 pozitif vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Gelen hastaların Filipinler, Ürdün ve Japonya'dan geldiğini duyuran Sağlık Koruma Merkezi, gelen turistlerin iki doz aşılı ve asemptomatik olduğunu bildirdi.
THY'NİN UÇUŞLARI DURDURULDU
Hong Kong resmi televizyonu RTHK’nin internet sitesinde yer alan habere göre, sağlık yetkilileri Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan gelen tüm uçuşlarının 12 Ekim'e kadar askıya aldıklarını belirtti.
Pazar günü THY uçağıyla gelen bir yolcunun Covid-19 pozitif olduğu belirtilirken, iki yolcunun ise sağlık düzenlemelerine uymadığı tespit edildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
- Bakanlıktan 'Taksi' genelgesi
- 'Enayi çok olunca biz ne yapalım'
- Ekiplerin arasına katılıp kendini aradı
- İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlük ortaya çıktı
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik