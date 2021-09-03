THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Pegasus da aynı konuyla ilgili yolcuları uyardı.
Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi.
PEGASUS DA UYARDI
Öte yandan Pegasus Hava Yolları da yurttaşları yeni önlemler konusunda uyardı. Pegasus’tan ‘6 Eylül tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımız için tüm misafirlerimizin dikkatine’ ifadelerilye yapılan açıklamada şöyle denildi:
- 6 Eylül’den itibaren T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda iç hatlarda seyahat edecek misafirlerimizin AŞI veya PCR testi sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Bu tarihten önce HES uygulamanızdaki gerekli izinlerinizin açık olduğundan emin olunuz.
- Check-in esnasında Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilerinizi anlık olarak kontrol edilecektir.
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