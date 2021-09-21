THY iç hat uçuşlarda uçak içi ikramlara yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarında 25 Ağustos 2020 tarihi itibariyle durdurduğu uçak içi ikramlara yarın itibariyle yeniden başlıyor.
THY, salgın nedeniyle yolcuların ve uçuş ekiplerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla durdurduğu uçak içi ikramlar dünya çapında artan aşılama sayısı ve alınan tedbirlerin etkisiyle yolcular ile yeniden buluşturuyor.
Bu çerçevede havayolu şirketi, Türkiye’deki 46 havalimanına düzenleyecek iç hat uçuşlarda uçak içi ikramlara yarın itibariyle başlayacağını açıkladı.
"ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR"
THY, iç hat uçuşlarındaki ikramlarında ekonomi sınıfında soğuk sandviç, meze, meyve suyu ve su servisi yer alırken business sınıfı servisinde ise soğuk tepside meze tabağı, tatlı ve salata tabağı yer alacak.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Gökyüzündeki favori restoranınız yeniden açılıyor. Eşsiz lezzete sahip Türk Hava Yolları ikramları, çarşamba günü itibarıyla iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle buluşuyor" dedi.
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