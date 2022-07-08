Tıbbi sekretere 'çarşaflı kadın' soruşturması

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:31

Sapanca Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., iddiaya göre hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadının görüntülerini kayda alıp sosyal medya hesabı hesabından paylaştı.

Buket G. paylaşımında da “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşım üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.