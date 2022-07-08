Tıbbi sekretere 'çarşaflı kadın' soruşturması
Sapanca Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreterlik görevinde bulunan bir kadın memur hakkında, hastane bahçesindeki banklarda oturan çarşaflı kadınları kayda alıp “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” paylaşımı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Sapanca Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., iddiaya göre hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadının görüntülerini kayda alıp sosyal medya hesabı hesabından paylaştı.
Buket G. paylaşımında da “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” ifadelerini kullandı.
Paylaşım üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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