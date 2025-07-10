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Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ürün için acil toplatma kararı: Ünlü markalar da var!

Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ürün için acil toplatma kararı: Ünlü markalar da var!

10.07.2025 12:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ürün için acil toplatma kararı: Ünlü markalar da var!

Ticaret Bakanlığı; Zara Home’un oda kokusu, D&P oda kokusu, Dadya Home oda kokusu, Mr Dıy marka evcil hayvan oyuncağı, Angelos marka sweat ile Pina Kids erkek çocuk fermuarlı kapüşonlu alt üst takımın piyasaya arzını yasakladı, ürünler için toplatma kararı verdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan etmeyi sürdürüyor.

Toplatma kararı alınan ürünler ve nedenleri şöyle sıralandı:

Pina Kids

Erkek Çocuk Fermuarlı Kapüşonlu Alt Üst Takımda Bulunan Büzme İpleri Standardın Gereklerini Karşılamamaktadır.

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Dadya Home Oda kokusu

Üründe Dokunsal Uyarı Bulunmamaktadır.

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Zara Home Oda Kokusu

Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır.

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Mr Dıy

Ts En 71-1 Standardı Kısım:5-36 Aylıktan Daha Küçük Çocuklar İçin Tasarlanan Oyuncaklar-İlgili Ürünün Ses Çıkaran Düdük Kısmı 17.2 N'da Çıkarak Küçük Parça Oluşturmaktadır.

Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi) riski taşımaktadır.

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D&P oda kokusu

Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar

Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır.

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Angelos Marka Çocuk Giyim

Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar.

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