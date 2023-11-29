Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon: 1.2 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 1 ton 197 kilogram captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.
Ticaret Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonunda, 1.2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyona ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram ve yaklaşık 500 milyon lira değerinde captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı'mız (MİT) ile ortak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede sadece ülkemizde değil, bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırmıyoruz."
Bolat, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ederek başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan MİT'e teşekkür etti.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 29, 2023
Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit olarak işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kg ağırlığında ve yaklaşık 500 milyon TL değerinde captagon cinsi… pic.twitter.com/OrsUC0RYc1
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