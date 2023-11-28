Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:39
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

21-27 Kasım tarihleri arasında sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda da 404 adet sentetik ecza hapı, 100 gram metamfetamin, 43 adet ecstasy, 1,40 gram skunk, 1 gram kannabinoid ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si "uyuşturucu maddi ticareti" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


Kırıkkale uyuşturucu Operasyon

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