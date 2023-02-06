Oğuzhan Uğur 'fırsatçılara' isyan etti: 'Çöken binalarla değil, çöken ahlakla da savaşacağız'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 19:30

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:02

Türkiye, Kahramanmaraş ve Elbistan’da meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Toplamda 1541 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken; depremi fırsat bilip fahiş fiyat artırımına gidenler de ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artıran bazı otobüs firmaları ve battaniye gibi eşyaları yüksek fiyattan satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.

Depremden etkilenenlerin kullanımı için hayati öneme sahip battaniye gibi birçok eşyanın fiyatının da fahiş oranda artırıldığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilen açıklamada, "İhbarlar üzerine, fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

OĞUZHAN UĞUR'DAN SERT TEPKİ

Fırsatçılara karşı harekete geçirlirken; YouTuber ve fenomen Oğuzhan Uğur'dan da konuya ilişkin sert bir tepki geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Aniden battaniye ve yardım malzemesi fiyatları uçuşa geçti. Her zaman olduğu gibi yalnızca çöken binalarla değil, çöken ahlakla da savaşacağız sanırım. Ne olursa olsun, her şeye ve herkese rağmen atlatacağız.”