Ticari araç ile ambulans çarpıştı... 6 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:30

Güncelleme: 30.12.2023 - 12:57

Elazığ- Bingöl kara yolu Kovancılar ilçesi Tepebağı köyü mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; F.B. idaresindeki 23 K 3909 plakalı hafif ticari araç ile kent merkezine hasta götüren R.B. idaresindeki 23 LU 439 plakalı ambulans, buzlanma ve sis nedeniyle çarpışıp ters döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Hafif ticari aracın karşı şeride geçtiği kazada, sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlileri B.A., M.A., hasta F.K. ve refakatçisi Ö.K. yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kovancılar Devlet Hastanesi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bir süre kapalı kalan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.