Dallas Mavericks, Boston Celtics karşısında farklı kazandı, seriye tutundu

NBA final serisinde Dallas Mavericks, Boston Celtics'i 122-84 mağlup etti ve skoru 5-1'e getirerek seriyi 5. maça taşıdı.

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Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:15
Dallas Mavericks, Boston Celtics karşısında farklı kazandı, seriye tutundu
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Boston Celtics'i 122-84 yenen Dallas Mavericks, seriyi 3-1'e getirdi.

American Airlines Center'da oynanan ve all-star yıldızı Luka Doncic'in 25 sayı attığı ilk yarıyı 61-35 önde kapatan Mavericks, baskısını ikinci yarıda da sürdürerek serideki ilk galibiyetini elde etti.

Mavericks'te Luka Doncic 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Kyrie Irving 21 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Tim Hardaway Jr. 15 sayı, Dereck Lively 11 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Celtics'te ise Jayson Tatum 15 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Jaylen Brown 10 sayı, 2 asist, Sam Hauser 14 sayı, 4 ribaunt, Payton Pritchard 11 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Jrue Holiday 10 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Serinin 5. karşılaşması 18 Haziran Salı günü, TSİ 03.30'da TD Garden'da oynanacak.


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