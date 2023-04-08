Ticari takside silahla vurulmuş halde bulundu

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:16

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 07:16

Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre yurttaşlar, şoförü terk edilmiş 34 TEM 99 plakalı ticari taksi gördü.

Şüphelenerek taksinin yanına gidenler, yolcu kısmında bir kişinin kanlar içinde hareketsizce yattığını gördü.

Bunun üzerine yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde erkek şahsın başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm sebebinin öğrenmesi için ceset morga kaldırıldı. İsminin Selçuk A. (37) olduğu öğrenilen yolcunun cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde durulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.