TikTok fenomeni Cansum Şener'e hapis talebi: Silahlı kavga sonrası 18 yıla kadar ceza istendi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:34

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:34

Sosyal medyanın son dönem tartışmalarından biri, TikTok fenomenleri arasında yaşanan şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, fenomen Cansum Şener ile Çağlayan Yıldırım ve yanındaki Mehmet Hakbilen hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüse yardım", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN HUSUMET

İddiaya göre, Şener ile Yıldırım arasında TikTok üzerinden geçen uzun süreli tartışmalar ve birbirlerine yönelik hakaretler husumetin fitilini ateşledi. Canlı yayın sırasında karşılıklı olarak paylaşılan konum bilgileri, tarafların şahsi hesaplaşmaya evrilmesine neden oldu. 16 Kasım 2024 tarihinde Antalya’da yaşayan Yıldırım, Şener tarafından gönderilen konum bilgisi doğrultusunda Ankara’nın Sincan ilçesine gelerek olayın başlangıcına tanık oldu.

SİLAHLI KAVGA VE ÇATIŞMA

Olay yerinde, iddianamede yer alan bilgilere göre; Cansum Şener, ruhsatsız olarak bulundurduğu tabancasını kullanarak, evinin önünde bulunan ve canlı yayında olan Yıldırım’a yaklaşık 2-3 metre mesafeden ateş açtı. Şener’in silahından çıkan iki şutun ardından, Yıldırım yaralandı ve yanında taşıdığı biber gazını Şener’e sıktı. Olay sırasında yanındaki Mehmet Hakbilen’in, Şener’in olay yerinden kaçmasına yardım ettiği iddia edildi.

İFADELER VE OLAYIN HUKUKİ SÜRECİ

İfadelerinde, Yıldırım, Şener ile beş yıldır süren sosyal medya tartışmalarını hatırlayarak, karşı tarafın hakaret ve tehdit içerikli söylemleri nedeniyle ev almak için borç talep ettiğini öne sürdü. Yıldırım, "Cansum beni tehdit ederek konum attı. Ben de Ankara’ya gelerek attığı konuma gittim. Cansum belinde bulunan tabanca ile ateş etti; ben de elimdeki biber gazını Cansum’a sıktım" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Şener ise olay öncesinde kendisine yönelik canlı yayınlarda hakaret ve tehdit içeren söylemlerin yapıldığını, evinin bulunduğu sokakta bağırılarak aşağı inmesinin istendiğini belirtti. Şener, "Yüzüme biber gazı sıkılması nedeniyle korkutmak amacıyla silahımı ateşledim. Hatırladığım kadarıyla iki kez tabanca patladı" ifadelerini kullandı.

CEZA TALEPLERİ VE İDDİANAMENİN İÇERİĞİ

İddianamede, Cansum Şener için 18 yıla kadar hapis cezası talep edilirken; Mehmet Hakbilen için "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 7 yıl 6 aya kadar ceza, Çağlayan Yıldırım için ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.