MrBeast TikTok’u satın almaya kararlı

Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:13

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:13

ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye girmesiyle ertelenen TikTok yasağı, ABD’deki sosyal medya dünyasını hareketlendirdi. Yalnızca 75 günlüğüne ertelenen yasağın ardından, popüler sosyal medya platformunun geleceği belirsizliğini koruyor. TikTok’un kaderi, Çinli olmayan bir şirkete satılmak ya da ABD’de tamamen yasaklanmak arasında gidip geliyor.

TIKTOK’A SATIN ALMA TEKLİFLERİ YAĞDI

TikTok’un bu belirsiz durumu, dünya çapında ünlü yatırımcıların ilgisini çekiyor. Öne çıkan isimlerden biri, dünyanın en popüler YouTuber’ı MrBeast (Jimmy Donaldson). MrBeast, 13 Ocak’ta sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, esprili bir şekilde, “Tamam, TikTok’u ben alırım, yeter ki yasaklanmasın” dedi. Ancak avukatı, CNN International ile yaptığı röportajda bu sözlerin şaka olmadığını, MrBeast’in platformu satın alma niyetinde ciddi olduğunu belirtti.

MRBEAST’İN SATIN ALMA NİYETİ GERÇEK Mİ?

MrBeast, X’teki paylaşımından sadece iki gün sonra TikTok’a bir video yükleyerek bu niyetini açıkça dile getirdi. Videoda, “Bir grup milyarderle toplantıdan çıktım. Bu toplantıda TikTok’u satın alma teklifimizi oluşturduk. İşte burada, avukatımla birlikte teklifimizi sunmaya hazırız,” dedi.

TIKTOK’UN SATILMA GEREKLİLİĞİ NEDEN GÜNDEMDE?

TikTok’un satılması konusunu tetikleyen asıl gelişme, Amerikan Kongresi’nin Ukrayna ve İsrail’e yapılacak yardım paketine eklediği bir yasa. Bu yasa, TikTok’un ABD’de faaliyet göstermesi için Çinli bir şirket olmaktan çıkmasını zorunlu hale getiriyor. Kongre, TikTok’un sahibi olan Çinli şirketin, Amerikalı kullanıcıların kişisel verilerini tehdit ettiğini düşünüyor. Ancak TikTok CEO’su Shou Zi Chew, Amerikalı kullanıcıların verilerinin Çin’de saklanmadığını iddia ediyor.

ELON MUSK’A SATILMA İDDİALARI

Öte yandan, TikTok’un en azından bir kısmının Elon Musk’a satılabileceği iddiaları da gündemde. Wall Street Journal ve Bloomberg, Çinli yetkililerin bu ihtimali değerlendirdiğini öne sürüyor.

TİKTOK’UN DEĞERİ NEDİR?

TikTok’un ABD’deki varlığı, algoritmaları hariç tutulduğunda 40-50 milyar dolar arasında değerlendiriliyor. Ancak platformun en büyük gücü, kullanıcıların ilgisini çekmek için optimize edilen algoritmalarında yatıyor.

TİKTOK’UN GELECEĞİ NE OLACAK?

ABD’deki 170 milyon TikTok kullanıcısının gözleri, platformun geleceğiyle ilgili kararlarda. TikTok’un satışı, yasaklanması ya da mevcut durumunu koruyarak faaliyetlerine devam etmesi, önümüzdeki haftalarda netleşecek. MrBeast ve diğer yatırımcıların teklifleri, bu sürecin nasıl şekilleneceğini belirlemede kritik bir rol oynayabilir.