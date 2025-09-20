Tiktok’ta kız çocuğunu dans ettirip para toplayan şahıs tutuklandı

Sosyal medya uygulaması TikTok’ta bir kullanıcının, açtığı canlı yayında bir kız çocuğunu oynatarak para kazanmaya çalıştığı görüldü.

Skandalın gündem olması ve tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emniyet harekete geçti.

Kız çocuğunun sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alındığı belirtilen Bakanlık açıklamasında, babası olduğu iddia edilen erkeğin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" denildi.

Bakanlık tarafından koruma altına alınan kız çocuğunu dans ettiren 'baba'nın ise gözaltı işleminin ardından tutuklandığı bildirildi.