TikTok’ta karapara birimi ekibi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dün TikTok’tan gelen temsilcileri dinledi. Komisyonda söz alan iktidar milletvekilleri “herkesin TikTok’tan şikâyetçi olduğunu” söyleyerek, uygulamadaki pek çok içeriğin “aile yapısına uygun olmayan içerikler olduğunu” söyledi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00
TikTok’ta karapara birimi ekibi
Abone Ol google-news

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, bu sözlere tepki gösterdi. Özen, “Kadın ve çocuk istismarıyla ilgili toplumda infial yaratan birçok olay cezasızlıkla sonuçlanırken, bunların üzerine bir tek cümle bile kurmazken hangi aile, hangi aile hassasiyeti?” dedi. 

TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen sosyal medya fenomenleriyle ilgili karapara aklama iddialarıyla ilgili konuştu. 

Gelen, “Kara para aklamanın önlenmesi için bir birim geliştirdik. Bu birim, bahse konu iddiaları sürekli olarak inceliyor. Geçtiğimiz yıl bizim Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birkaç toplantımız oldu bu konuyu nasıl engelleyeceğimiz konusunda. Türkiye’de kara paranın aklanması ile mücadele etmek için programımızın güvenliğini artırmaya karar verdik” dedi.



TBMM Emir Gelen TikTok

İlgili Haberler

TikTok Türkiye Sözcüsü Meclis’te sunum yaptı: Kaç içeriğin engellendiğini açıkladı

TikTok Türkiye Sözcüsü Meclis’te sunum yaptı: Kaç içeriğin engellendiğini açıkladı
İktidar TikTok için kapatma sinyalleri verdi, uzmanlar ‘ahlaki çöküşü’ yorumladı: Neden ekonomik çöküş

İktidar TikTok için kapatma sinyalleri verdi, uzmanlar ‘ahlaki çöküşü’ yorumladı: Neden ekonomik çöküş
TikTok karapara cenneti

TikTok karapara cenneti

En Çok Okunan Haberler