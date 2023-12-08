TikTok’ta karapara birimi ekibi
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dün TikTok’tan gelen temsilcileri dinledi. Komisyonda söz alan iktidar milletvekilleri “herkesin TikTok’tan şikâyetçi olduğunu” söyleyerek, uygulamadaki pek çok içeriğin “aile yapısına uygun olmayan içerikler olduğunu” söyledi.
HEDEP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, bu sözlere tepki gösterdi. Özen, “Kadın ve çocuk istismarıyla ilgili toplumda infial yaratan birçok olay cezasızlıkla sonuçlanırken, bunların üzerine bir tek cümle bile kurmazken hangi aile, hangi aile hassasiyeti?” dedi.
TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen sosyal medya fenomenleriyle ilgili karapara aklama iddialarıyla ilgili konuştu.
Gelen, “Kara para aklamanın önlenmesi için bir birim geliştirdik. Bu birim, bahse konu iddiaları sürekli olarak inceliyor. Geçtiğimiz yıl bizim Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birkaç toplantımız oldu bu konuyu nasıl engelleyeceğimiz konusunda. Türkiye’de kara paranın aklanması ile mücadele etmek için programımızın güvenliğini artırmaya karar verdik” dedi.
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