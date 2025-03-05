TİP Genel Başkanı Erkan Baş: 'CHP’nin belediyelerine, muhalefete sopa gösteriliyor'

Son dönemde muhaliflere yönelik gözaltı ve soruşturmalara yönelik değerlendirmede bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "CHP’nin belediyelerine, muhalefete sopa gösteriliyor. O zaman hep beraber o sopayı indireceğiz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: 'CHP’nin belediyelerine, muhalefete sopa gösteriliyor'
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ANKA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:11

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ İÇİN YARGI SİLAHI DA SUSACAK MI?"

CHP'li belediyelere, gazetecilere ve iktidara muhalif isimlere yönelik gözaltı ve soruşturmalara dikkat çeken Baş, şunları kaydetti:

"CHP’nin belediyelerine, muhalefete sopa gösteriliyor. O zaman hep beraber o sopayı indireceğiz. Her gün muhalif bir belediye başkanının, gazetecinin tutuklandığı, belediyelere kayyumların atandığı bir ülke gerçekliğinde sormamız gerekiyor, barış için yargı silahı da susacak mı?"


Etiketler: #erkan baş #muhalif #Soruşturma #TİP

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