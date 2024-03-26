TİP Şişli Belediye Başkanı Adayı Mehmet Tolga Bektaş: ‘Şişli’de meclis renklenmeli ve bizlenmeli

Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:09

Güncelleme: 26.03.2024 - 18:15

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Şişli Belediye Başkanı Adayı Mehmet Tolga Bektaş ve Şişli, Belediyesi meclis üyesi adayları, İlke Acar, Nilüfer Kan Yeğin, Alen Kirkor Ohanneyan ve Murat Karslıoğlu, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart Pazar günü yaşamını yitiren yazarımız Ali Sirmen’in ölümü nedeniyle gazetemize taziye ziyaretinde bulundu.

Bektaş ve beraberindeki heyet baş sağlığı dileklerini gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ve Haber Müdürü Can Uğur kabul etti. Yazarımız Ali Sirmen için baş sağlığı dileyen Bektaş, “Ali Sirmen’nin devri daim olsun. Hatırası daim olsun. Çok kıymetli hatırası var” diye konuştu.

‘SARAY REJİMİNİ DEVİRECEĞİZ’

“Şişli’de bize oy verenin de vermeyenin de belediye meclisinde gözü kulağı olacağız” diyen Bektaş, Şişli’de çıkarılan rezerv yasasıyla ilgili, “Belediyeye gecekondu diyerek boşalt diyorlar. bununla ilgili hukuki mücadelemizi vereceğiz. Kapı kapı dolaşarak bunun öznesi mahalleli yurttaşlarla büyütmeden de olmaz. Saray rejimini devireceğiz ama neoliberal politikalar hayatımızı bırakmayacak. Gökdelenler bırakmayacak. Hapsektikleri beton yaşam, trafik bırakmayacak. Buna dair politikalar için biz katılımı ve başkla türlü belediyeciliği, o betonların arasında yeşertmenin umudunu ortaya koymak istiyoruz. Bunun sözünü koymak için varız. Dilerim ki umut büyüsün hepimiz için. Onun için bu meclis renklenmeli ve bizlenmeli” dedi.