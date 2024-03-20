Zülal Kalkandelen
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Laik Cumhuriyet direnişçisi Ali Sirmen...

20 Mart 2024 Çarşamba

Çocukluğumdan bu yana eve düzenli olarak alınan tek gazetenin Cumhuriyet olduğu bir ailede büyüdüm. Gazeteyi elime alır almaz ilk baktığım köşelerden biriydi Ali Sirmen’in köşesi. Türkiye ve dünya hakkında çarpıcı çözümlemeleri, mizahı da işin içine katan cesur yorumları, Kemalizmi sosyalist ilkelerle bir araya getirmek için savunduğu görüşlerini ve laikliğe yürekten bağlılıkla yazdığı yazılarını hep ilgiyle ve imrenerek okurdum. 

Ali Sirmen, 50 yıl boyunca yaşattığı köşesinde kalemini her zaman halk için kullandı, gazeteciliğin onurunu hep korudu. Birçok meslektaşım gibi benim için de bir okul işlevi gören gazetemizin temel direklerinden biriydi. 

İKİNCİ CUMHURİYETÇİLİĞE KARŞI YILMADAN MÜCADELE ETTİ 

Onun köşesinde ilk kez adım geçtiğinde duyduğum mutluluğu bugün gibi anımsıyorum. 30 Ekim 2018’de “2. Cumhuriyet batağı ve CHP” başlıklı yazısında, “AKP iktidarı sürecinde iyice solmuş bulunan 2. Cumhuriyetçilerin kökenlerini ve gerçek yüzlerini mükemmel biçimde anlatan bir kitap var şu anda elimde” diyerek “İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri-İkinci Grup’tan Yetmez Ama Evetçi Liberallere 90 Yıllık İhanetin Mirası” adlı kitabımdan söz etmiş ve şu önemli satırları yazmıştı: 

“Bu müstesna eseri herkese özellikle de CHP’de strateji belgesi hazırlayanlara hararetle tavsiye ederim. Bu kitabı okuyunca, artık 2. Cumhuriyetçilerin tarih içinde hak ettikleri yeri nasıl aldıklarını, ama bunu yapıp emperyalizm ve gericiliğin terkisinde ilerlerken de ülkeye ne kadar zarar verdiklerini açıkça göreceksiniz.” (https://www.cumhuriyet. com.tr/yazarlar/ali-sirmen/2-cumhuriyetbatagi-ve-chp-1125838) 

Tahmin edebileceğiniz nedenlerle basında çok az sayıda yazarın hakkında yorum yaptığı bir kitaptı bu ve doğal olarak yıllardır 2. Cumhuriyetçilik batağı ile mücadele eden Sirmen’in gözünden kaçmamıştı. 

Bunları hatırlatarak aslında Ali Sirmen’in vefatının hem gazetecilik hem de Türkiye açısından nasıl bir kayıp olduğunu anlatmak istiyorum. Basında sayıları neredeyse parmakla gösterilecek kadar az kalan Aydınlanma çınarlarından birine veda ediyoruz... 

SON YAZISINDA ASIL SUÇLULARI İŞARET ETTİ 

Ali Sirmen’in 6 Mart 2024’te “Dünyada Bugün” adlı köşesindeki son yazısının başlığının “Laiklik Nedir?” olması ise yalnızca bir rastlantı değildi elbette. Çünkü o, hayatının son anlarına kadar bu mücadeleyi hiç bırakmadı, dinci gericiliğe karşı dimdik durdu. 

Bu nedenle kaleme aldığı son satırları burada tekrarlamayı bir görev biliyorum: “Önde gelen isimleriyle laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu bizzat kendi kararıyla sabit bulunmuş olan AKP’ye karşı yaptırım olarak Hazine yardımının azaltılması gibi ihlal fiilinin ağırlığı ile orantılı olmayan ve herhangi bir caydırıcı yanı da bulunmayan kararlar verilen ülkelerde laikliğin gerçekten korunduğu söylenemez.” 

Aslında AKP döneminde gericiliğe nasıl geçit verildiğine işaret ederken hukukçu olmasının da etkisiyle, sorunun bamteline basıyor, yargının laikliği koruma görevini yapmadığını söylüyordu. 

Genel yayın yönetmenimiz Mine Esen’in pazartesi günü köşe yazısında belirttiği gibi, Cumhuriyet ailesi olarak biz “Belleğimiz Ali abimizi” kaybettik. Türkiye de yeri doldurulamayacak bir laik Cumhuriyet direnişçisini kaybetti.


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