TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan yüzde 2 oy aldı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:51

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:51

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımları devam ediyor. Birçok ilde resmi olmayan sonuçlar açıklanır iken Hatay'da sonuçlar henüz belli olmadı.

CHP'nin adayı Lütfü Savaş ile AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'ün kıyasıya yarıştığı seçim yarışında Gökhan Zan'ın aldığı oy dikkat çekti.

ADAYLIĞI ÇEKİLMESİNE RAĞMEN YÜZDE 2 OY ALDI

Pusulada TİP logosu altında bulunan ve seçime bağımsız giren Gökhan Zan, oyların yüzde 2'sini aldı. Bu sonuç Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kritik bir rol oynadı.

Hatay'da sandıkların yüzde 95'i sayıldı.



