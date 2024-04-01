TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan yüzde 2 oy aldı

Türkiye İşçi Partisi'nin AKP ile skandal ses kayıtları ortaya çıkan adayı Gökhan Zan Hatay'da oyların yüzde 2'sini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:51
TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan yüzde 2 oy aldı
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımları devam ediyor. Birçok ilde resmi olmayan sonuçlar açıklanır iken Hatay'da sonuçlar henüz belli olmadı.

CHP'nin adayı Lütfü Savaş ile AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'ün kıyasıya yarıştığı seçim yarışında Gökhan Zan'ın aldığı oy dikkat çekti.

ADAYLIĞI ÇEKİLMESİNE RAĞMEN YÜZDE 2 OY ALDI

Pusulada TİP logosu altında bulunan ve seçime bağımsız giren Gökhan Zan, oyların yüzde 2'sini aldı. Bu sonuç Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kritik bir rol oynadı.

Hatay'da sandıkların yüzde 95'i sayıldı.



31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçim haberleri Gökhan Zan haberleri

İlgili Haberler

Hatay'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Gökhan Zan kaç oy aldı? 31 Mart 2024 Hatay yerel seçim sonuçları....

Hatay'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Gökhan Zan kaç oy aldı? 31 Mart 2024 Hatay yerel seçim sonuçları....
TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?

TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ve videolar 'deepfake' mi?
Gökhan Zan: 'TİP'in raporu hukuken geçersiz, yedi sülaleme yetecek param var'

Gökhan Zan: 'TİP'in raporu hukuken geçersiz, yedi sülaleme yetecek param var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'

Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'
Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!

Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!
Mevzular programında Ekrem İmamoğlu'ndan destek isteyen Dr. Hilal Polat programdan sonra yaşananları anlattı

Mevzular programında Ekrem İmamoğlu'ndan destek isteyen Dr. Hilal Polat programdan sonra yaşananları anlattı
Ankara adayı Altınok’un ilk değerlendirmesi: ‘Vatandaşımızın tercihini saygıyla karşılıyoruz’

Ankara adayı Altınok’un ilk değerlendirmesi: ‘Vatandaşımızın tercihini saygıyla karşılıyoruz’
AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı
Son dakika… Planlanan saatte çıkmadı! Erdoğan’ın konuşması ertelendi

Son dakika… Planlanan saatte çıkmadı! Erdoğan’ın konuşması ertelendi
1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi
İBB adayı Meral Danış Beştaş’tan ilk açıklama!

İBB adayı Meral Danış Beştaş’tan ilk açıklama!