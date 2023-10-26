TİP'li öğrenciler: Gençlik sizin Saray'ınızı başınıza yıkacak!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 19:30

Güncelleme: 27.10.2023 - 08:11

Aydın’da Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana asansör kazasında Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesi İzmir’de de protesto edildi.

Buca ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Kız Yurdu önünde toplanan TİP üyesi öğrenciler “Kaza değil cinayet! Katil KYK!” pankartı açarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

“SIRA ARKADAŞINI KAYBETMİŞ ÖĞRENCİLERE POLİSİ SALDIRTTI”

Açıklamada asansörün bozuk olduğu ve tamir edilmediğini aktaran öğrenciler, “Düşen asansör öğrencilerin ısrarla söylemesine rağmen bozuk olduğu halde uzun zamandır tamir edilmemiş! Arkadaşlarımız bozuk asansör kullanmaya mecbur edilerek ölüme sürüklendiler! Bize açıklama borçlu Aydın Valisi Yakup Canbolat ise yalan söylemek ve suçu sıra arkadaşlarımıza atmak için yurdun önüne geldi! Sıra arkadaşını kaybetmiş öğrencilere polisi saldırttı! Öğrencilere toplu mezar ettiğiniz KYK yurdunun hesabını soracağız. Gençleri öldüren, intihara sürükleyen, geleceklerini çalan Saray'ın kendisidir. Sıra arkadaşlarını katlettiğiniz gençlik sizin Saray'ınızı başınıza yıkacak. Örtbas çabanıza, polis müdahalenize rağmen haykırmaya devam ediyoruz: Burada öğrenciler öldü! Katil KYK!” ifadelerini kullandı.