KYK skandalları bitmiyor: Öğrenciye yer yatağı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:41

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:41

Kocaeli Gazi Süleymanpaşa KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kapasite artırımına gidildi. Öğrencilerin iddiasına göre, 4 kişilik odaların 6 kişi yapılması için yurt yönetimi harekete geçti. Öğrencilerin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara göre, odalardaki bazaları ver ranzaları çıkardıkları, yalnızca yatakları bıraktıkları görüldü.

Kocaeli Gazi Süleymanpaşa KYK Erkek Öğrenci Yurdunda 4 kişilik odalar 6 kişilik yapılıyor fakat bazı odalardaki bazaları çıkarmışlar ve ranzaları YERLEŞTİRMEDEN gitmişler. Odalarda döşeklerden başka bir şey yok. İdareden görevliler ile görüşmüşler, ranzalar gelene kadar idare… pic.twitter.com/ss1oZiBPRo — Kocaeli Üniversitesi ?? (@Kouevent) October 26, 2023

Söz konusu mağduriyetle ilgili yurt yönetimi ile görüşen öğrenciler, ranzalar gelene kadar idare etmeleri, ranzalar geldikten sonra yerde yatmalarına gerek kalmayacağı yanıtını aldı.

BİR GÜNLÜK İDARE EDİN

Cumhuriyet’in ulaştığı öğrenciler, kendilerine “bir günlük idare edin” denildiğini aktardı.

PLANLIYMIŞ

Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yer yataklarının ‘planlı’ olduğunu söyledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili gerekli araştırma yapılmıştır. Gazi Süleymanpaşa erkek öğrenci yurdumuzda kapasite artışı yapılmaktadır fakat planlı ve programlı bir şekilde süreç yürütülmektedir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ranza kurulumu yapılan odalardaki öğrenciler diğer odalara geçici olarak alınmışlardır,hiçbir öğrenci yerde yatırılmamıştır."