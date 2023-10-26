KYK skandalları bitmiyor: Öğrenciye yer yatağı

Kocaeli'deki Gazi Süleymanpaşa KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrenciler yer yatağına mahkum edildi. Cumhuriyet’in ulaştığı öğrenciler, kendilerine “bir günlük idare edin” denildiğini aktardı.

Sena Tufan
Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:41
KYK skandalları bitmiyor: Öğrenciye yer yatağı
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Kocaeli Gazi Süleymanpaşa KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kapasite artırımına gidildi. Öğrencilerin iddiasına göre, 4 kişilik odaların 6 kişi yapılması için yurt yönetimi harekete geçti. Öğrencilerin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara göre, odalardaki bazaları ver ranzaları çıkardıkları, yalnızca yatakları bıraktıkları görüldü.

Söz konusu mağduriyetle ilgili yurt yönetimi ile görüşen öğrenciler, ranzalar gelene kadar idare etmeleri, ranzalar geldikten sonra yerde yatmalarına gerek kalmayacağı yanıtını aldı. 

BİR GÜNLÜK İDARE EDİN

Cumhuriyet’in ulaştığı öğrenciler, kendilerine “bir günlük idare edin” denildiğini aktardı.

PLANLIYMIŞ

Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yer yataklarının ‘planlı’ olduğunu söyledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili gerekli araştırma yapılmıştır. Gazi Süleymanpaşa erkek öğrenci yurdumuzda kapasite artışı yapılmaktadır fakat planlı ve programlı bir şekilde süreç yürütülmektedir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ranza kurulumu yapılan odalardaki öğrenciler diğer odalara geçici olarak alınmışlardır,hiçbir öğrenci yerde yatırılmamıştır."


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