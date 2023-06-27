TİP’ten Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki: ‘Kabul etmiyoruz’

TİP sosyal medya hesabından Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Parti açıklamada “Saray’ın gazetecileri hedef gösterip tutsak etmesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 17:07
TİP’ten Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki: ‘Kabul etmiyoruz’
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör örgütü PKK lideri Öcalan'a ilişkin sözleri sonrası çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Yanardağ’ın tutuklanması sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

TİP’in açıklaması şu şekilde: 

“Gazeteci Merdan Yanardağ’ın Saray yargısı tarafından hukuksuz suçlamalarla tutuklanması kabul edilemez.

Saray’ın gazetecileri hedef gösterip tutsak etmesini kabul etmiyoruz.”


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