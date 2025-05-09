TIR dorsesinde ele geçirildi: Tam 101 kilo... 4 kişi gözaltında!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:28

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:38

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturdu.

Uygulamada durdurulan ve plakası açıklanmayan TIR'da narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, kıyafet kutularında 68,5 kilogram eroin, 23,5 kilogram skunk ve 9 kilogram esrar ele geçirildi.

Uyuşturuculara el konuldu. 4 şüphelinin gözaltına alındığı konuyla ilgili soruşturma sürüyor...