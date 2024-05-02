TIR otomobile arkadan çarptı: Anne ve 2 kızı yaralandı

Burdur'da kırmızı ışıkta beklerken TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde anne ve 2 kızı hafif yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:31
TIR otomobile arkadan çarptı: Anne ve 2 kızı yaralandı
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Burdur sanayi kavşağında meydana gelen kazada Naim S. yönetimindeki 68 BJ 595 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Ö. yönetimindeki yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ebru Ö. ile kızları Z.Ö. ve B.Ö. tedbir amaçlı ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

TIR şoförü Naim S. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. 


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