TIR refüjde asılı kaldı, yol trafiğe kapatıldı!

Maltepe'de, bariyerlere çarpıp refüjde asılı kalan TIR nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:18
TIR refüjde asılı kaldı, yol trafiğe kapatıldı!
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İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi'nden D-100 karayolu istikametine seyir halindeki, Uğur Ö.'nün kullandığı 50 AAH 982 plakalı TIR, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjde asılı kalan TIR nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR sürücüsünün yaralanmadığı kazanın ardından yol saat 06.30'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçlardan inmek zorunda kalan yurttaşlar Başıbüyük Yolu Caddesi'nde yürümek zorunda kaldı. Refüjdeki TIR'I kaldırma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.


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