TIR şoförlerinin levyeli park yeri kavgası: 1 ölü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde TIR şoförü Yücel Atan (37), park kavgasında meslektaşı Recep Aksu (40) tarafından levyeyle öldürüldü.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde meydana geldi. TIR şoförleri Recep Aksu ile Yücel Atan arasında park meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yumruk ve levye darbeleri alan Yücel Atan, bir anda yere yığılırken, Aksu ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp masajı yapılan Yücel Atan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Yücel Atan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yücel Atan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi gece saatlerinde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çelik yelek ile adliyeye sevk edilen Recep Aksu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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