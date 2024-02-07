Tır şoförü aracında ölü bulundu

Sivas’ta bir tır şoförü aracının içerisinde ölü bulundu. Demir’in kalp hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:21
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Edinilen bilgilere göre olay, Organize Sanayi Bölgesi 9. Sokak’ta meydana geldi. Mersin’den Sivas’a yük almaya geldiği öğrenilen Cafer Demir, 34 ALV 973 plakalı tırı park ederek içerisinde uyudu. 

Sabah saatlerinde Demir’i hareketsiz bulan bir güvenlik görevlisi polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tırın camını kırarak Demir’e ulaştı. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in kalp hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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