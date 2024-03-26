TIR sürücüsünün ani freni faciayı önledi

Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:30

Güncelleme: 26.03.2024 - 09:30

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki 31 AGY 03 plakalı Ford marka otomobil kavşakta, İzettin C. idaresindeki 31 AOF 129 plakalı Ford marka tırla çarpıştı.

Çarpışmada otomobil sürücüsü ve oğlu Oğuzhan K. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde; tır sürücüsünün ışık ihlali sonrası ani freninin muhtemel bir faciayı önlediği görüldü.