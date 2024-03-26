TIR sürücüsünün ani freni faciayı önledi
Hatay’ın Hassa ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Işık ihlali sonrası çakıl yüklü tır sürücüsünün ani frenle faciayı önlediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki 31 AGY 03 plakalı Ford marka otomobil kavşakta, İzettin C. idaresindeki 31 AOF 129 plakalı Ford marka tırla çarpıştı.
Çarpışmada otomobil sürücüsü ve oğlu Oğuzhan K. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Görüntülerde; tır sürücüsünün ışık ihlali sonrası ani freninin muhtemel bir faciayı önlediği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Cami imamı tecavüz iddiasıyla tutuklandı
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!