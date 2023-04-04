TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Şırnak’ta TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Uludere Karayolu Şenoba beldesine meydana geldi. Çevredekilerin Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Hüsamettin Hamarat’in kullandığı 72 AAZ 220 plakalı tır ve Abdülkerim Ürün yönetimindeki 06 COU 51 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Abdülkerim Ürün ve eşi Esmer Ürün ile tır şoförü Hüsamettin Hamarat kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenler Uludere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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