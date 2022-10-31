TIR, yol kenarındaki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:51

Feci kaza, 30 Ekim Pazar gece saatlerinde, D-650 karayolu Geyve ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Erdal M. yönetimindeki 03 FZ 147 plakalı TIR, arıza yapınca Y.E.Ş.’nin yol kenarına park ettiği 54 LS 084 plakalı kamyona arkadan çarpıp, karşı şeride devrildi.

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada, TIR'da bulunan Ramazan Koyun yaşamını yitirdi, Volkan Coşar ile Erdal M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Volkan Coşar hastaneye kaldırılırken, sağlık ekibi, durumu hafif olan TIR şoförüne kaza yerinde müdahale etti.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından bir süre sonra yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı