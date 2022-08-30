TIR'a çarpan ticari taksideki şoför ve yolcu hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da, TIR ile çarpışan taksinin şoförü Recep Altınsoy (45) ile yolcusu Berkay Öztürk (27) yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda Recep Altınsoy'un kullandığı 03 T 0190 plakalı taksi ile A.İ. (27) yönetimindeki 06 DN 9890 plakalı TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, taksi şoförü Recep Altınsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
YOLCU DA KURTARILAMADI
Taksideki yolcu Berkay Öztürk ise ambulansla kaza yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, TIR şoförü A.İ.'yi gözaltına aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yola savrulan araç parçalarını ve yağları temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan 3 şeritli çevre yolu, temizliğin tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.
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