TIR'da tonlarca sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir TIR'da 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

TIR'da tonlarca sahte bandrollü tütün ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 12:24

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da arama yapıldı.

Aramada karton kutular içerisinde 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Yakalanan tütünlere el konulurken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.


Etiketler: #afyonkarahisar #tütün #kaçak tütün

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