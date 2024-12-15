TIR'da tonlarca sahte bandrollü tütün ele geçirildi
Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir TIR'da 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da arama yapıldı.
Aramada karton kutular içerisinde 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
Yakalanan tütünlere el konulurken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: #afyonkarahisar #tütün #kaçak tütün
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