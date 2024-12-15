TIR'da tonlarca sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Yayınlanma: 15.12.2024 - 12:24

Güncelleme: 15.12.2024 - 12:24

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da arama yapıldı.

Aramada karton kutular içerisinde 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Yakalanan tütünlere el konulurken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.