TIR'daki 79 kilo esrara 'kahve' kamuflajı: 'Haberim yok' dedi
Adana'da, durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alınırken, uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olduğu belirlenen TIR'ı takibe aldı.
Durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, 4 ayrı valizde 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi. TIR sürücüsü M.E. (32) ile yanındaki A.D. (36), S.A. (30) ile M.E.D. (17) gözaltına alındı.
TIR ŞÖFÖRÜ 'HABERİM YOKTU' DEDİ
Emniyete götürülen TIR sürücüsü M.E., ifadesinde, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Araçta uyuşturucu madde olduğundan haberim yoktu" dedi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
- Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
- Seyir halindeyken saldırıya uğradılar: 2 ölü
- Kayseri'deki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar
- Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili kritik açıklama
- 'Manevi rehber'ler belediyelere gelecek
- Polisten, kazayı çeken gazeteciye tehdit
- Eşi ve oğlunu öldürmüştü: Beyin ölümü gerçekleşti
- Yurttaşa manda yoğurdu dağıttılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- '5 milyonluk' dolandırıcılık vurgunu: 3 kişi tutuklandı
- Diz çöküp, parmaklarını kesmesi istendi...
- Sanayi üretimi Şubat'ta beklentileri aştı
- Otoyolda zincirleme kaza: 3’ü polis 5 yaralı
- Bakanlıkta 'gizlenen skandal'
- 'Hakaret etmedik' açıklamasına da 'hakaret' suçlaması
- Çalışana silah doğrultan müdüre 'takdir indirimi'
- Araçtan 79 kilo esrar çıktı, 'haberim yoktu' dedi
- Nepal, lüks ürünlerin ithalatına sınırlama getirdi