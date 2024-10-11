Sımsıkı kollara sahip olmanın sırrı bu hareketlerde saklı: Kollarınızı sıkılaştırmak için evde yapabileceğiniz 6 egzersiz

3. KOL ÇEMBERLERİ (ARM CIRCLES)

Kol çemberleri, omuz ve kol kaslarını güçlendiren basit ama etkili bir egzersizdir. Ağırlık kullanmadan yapılabilir, ancak isteğe bağlı olarak hafif ağırlıklar kullanarak bu hareketi daha zorlayıcı hale getirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Ayakta durun ve kollarınızı yanlara doğru omuz hizasında uzatın.

Kollarınızı düz tutarak küçük daireler çizmeye başlayın.

30 saniye boyunca bu şekilde devam edin, ardından yönü değiştirerek ters yöne daireler çizin.

Bu hareketi düzenli olarak yapmak, omuz ve kol kaslarınızı güçlendirecektir.