TIR'dan 'akaryakıt' çalarken suçüstü yakalandı

Adana'da mahalle bekçileri, park halindeki TIR'dan hortumla çaldığı akaryakıtı, kendi otomobiline aktaran Yalçın G.'yi (25) suçüstü yakaladı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 10:37
TIR'dan 'akaryakıt' çalarken suçüstü yakalandı
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Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde, sokakta devriye görevi yürüten mahalle bekçileri, şüpheli Yalçın G.'nin park halindeki TIR'ın deposundan hortumla yakıt çaldığını gördü. Bekçiler şüpheliyi yakalarken, çaldığı yakıtı da TIR'ın yanına park ettiği plakası sökülmüş otomobiline aktardığını saptadı.

SUÇ KAYDI VARMIŞ

Polis merkezine götürülen Yalçın G.'nin, 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yalçın G., adliyeye sevk edildi. 


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