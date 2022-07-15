TIR'dan 'akaryakıt' çalarken suçüstü yakalandı

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:37

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde, sokakta devriye görevi yürüten mahalle bekçileri, şüpheli Yalçın G.'nin park halindeki TIR'ın deposundan hortumla yakıt çaldığını gördü. Bekçiler şüpheliyi yakalarken, çaldığı yakıtı da TIR'ın yanına park ettiği plakası sökülmüş otomobiline aktardığını saptadı.

SUÇ KAYDI VARMIŞ

Polis merkezine götürülen Yalçın G.'nin, 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yalçın G., adliyeye sevk edildi.