TIR'dan düşen tomruklar ölüme neden oldu: İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki feci kazaya 5 araç karıştı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın TIR'dan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

TIR'dan düşen tomruklar ölüme neden oldu: İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki feci kazaya 5 araç karıştı
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 00:18

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı TIR'dan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.

Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.


Etiketler: #Akpınar Mahallesi #kaza #tomruk

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